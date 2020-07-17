中一中賴柏瑄參加熱舞社花費許多時間，課業一度落後，高三時調整讀書方法，課業回到標準成績。（林欣儀攝）

台中女中蔡庭毓（右）希望選讀醫學系，未來想朝外科方向努力。（林欣儀攝）

大學指考成績公布，台中一中、女中都端出亮眼成績單。一中賴柏瑄高二時參加熱舞社、減少念書時間，校排一度掉到200名外，但他守住目標，高三時改變念書方式，指考衝上439.8高分；女中葉庭毓從小熱愛音樂，上高中後毅然選擇「顧麵包」，未來希望選讀醫學院。

學測成績58級分的賴柏瑄第一志願為台大電機系，他笑說，高一時校排約40名，高二因參加熱舞社花去許多時間、再加上課程變難，校排一度掉到200名外，深感讀書沒有捷徑，高二下開始收心，也請教成績好同學的念書方法，高三校排回到40名。

「要知道自己在幹嘛，不要忽略本業！」賴柏瑄說，以前讀書是不斷練習題目，但觀察別人的方法，發現高中課程觀念較深、必須真正理解；玩社團雖會花許多時間，但應秉持讀書這個本業、堅持守住目標與方向，隨時都能重拾課業。

同樣就讀一中的翁翊寧是籃球校隊副隊長，他說，高一下曾經成績吊車尾，高二時打完全國高中籃球聯賽、圓自己的籃球夢後，就決定封球，開始努力衝刺，並藉由模擬考檢視自己的讀書進度與策略是否正確、再加以修正，指考第一類組分數500.65分，希望選擇商管類科系。

中女中蔡庭毓從小學鋼琴，她說，一直對音樂充滿高度興趣，但上高中後與家人討論、認為走音樂這條路難度高，決定先「顧好麵包」後再談夢想，開始努力拚課業，希望朝醫學系邁進，學測考57級分，當下決定全力拚指考，未來盼往外科方向發展。

台中一中校長陳木柱指出，今年共有518人參加指考、占畢業生人數約一半，初步估算，至少有3人錄取台大醫。中女中教務主任王裕德表示，學生參加指考人數為353名、占畢業生約一半，一、二、三類組總分達全國頂標者分別有36、12及9人。

(中時 )