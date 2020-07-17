中職季中選秀20日登場，今年彙集王維中、余謙、張進德等大咖，被譽為是歷年來最重磅的一次季中選秀，直播服務除了《Eleven Sports》體育台，蝦皮直播也請到資深體育主播張立群，與甜心主播呂佳宜、前統一獅王牌投手曹竣崵坐鎮，要與全國觀眾一起鎖定誰會是今年的季中選秀狀元，以及123名好手花落誰家。

張立群也公開他心中的預測名單，點名王維中、余謙、林子豪將會搶進選秀前三順位，尤其王維中擁有人稱「棒球李敏鎬」的天生優勢，看好能被擁有狀元籤的味全龍第一指名，帶來戰績和人氣的大幅提升。

蝦皮直播「Shopee Sports」頻道七月精采預告：

7/20(一) 18:00-20:00：中華職棒季中選秀

7/24(五) 18:30：中信兄弟 vs 統一獅

7/25(六) 17:00：中信兄弟 vs 統一獅

7/26(日) 17:00：中信兄弟 vs 統一獅

7/29(三) 18:30：富邦悍將 vs 統一獅

7/30(四) 18:30：富邦悍將 vs 統一獅

(中時 )