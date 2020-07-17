中職季中選秀20日登場，今年彙集王維中、余謙、張進德等大咖，被譽為是歷年來最重磅的一次季中選秀，直播服務除了《Eleven Sports》體育台，蝦皮直播也請到資深體育主播張立群，與甜心主播呂佳宜、前統一獅王牌投手曹竣崵坐鎮，要與全國觀眾一起鎖定誰會是今年的季中選秀狀元，以及123名好手花落誰家。
張立群也公開他心中的預測名單，點名王維中、余謙、林子豪將會搶進選秀前三順位，尤其王維中擁有人稱「棒球李敏鎬」的天生優勢，看好能被擁有狀元籤的味全龍第一指名，帶來戰績和人氣的大幅提升。
蝦皮直播「Shopee Sports」頻道七月精采預告：
7/20(一) 18:00-20:00：中華職棒季中選秀
7/24(五) 18:30：中信兄弟 vs 統一獅
7/25(六) 17:00：中信兄弟 vs 統一獅
7/26(日) 17:00：中信兄弟 vs 統一獅
7/29(三) 18:30：富邦悍將 vs 統一獅
7/30(四) 18:30：富邦悍將 vs 統一獅
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。