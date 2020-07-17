6月人民幣實際匯率創8個月新低 16:512020/07/17 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際清算銀行（BIS）最新公布，6月人民幣實際有效匯率指數連四降，降至8個月新低，當月降1.5％，報121.72，5月修正後為降1.7％。6月人民幣名義有效匯率指數降1.41％至114.98，創半年新低，5月修正後為降0.92％。 香港信報報導，2020年上半年人民幣實際有效匯率累計跌0.43％，名義有效匯率則累計漲0.5％；2019年人民幣實際有效匯率累計升0.96％，而名義有效匯率累計跌1.5％。 (工商 ) #有效匯率 #人民幣 #名義 #新低 #修正 也許您會感興趣 財經熱門新聞 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 最狂妖股如何玩死你？神人爆9600張巨量驚人秘密 - 財經 剩10天…押美股要逃命？驚爆下波恐怖殺盤 - 財經 老美封殺耗費2.36兆！ 華為等5陸企死期近…800家日企竄逃 - 財經 慘！押最狂妖股變冤魂？專家爆4字救散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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