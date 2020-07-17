國際清算銀行（BIS）最新公布，6月人民幣實際有效匯率指數連四降，降至8個月新低，當月降1.5％，報121.72，5月修正後為降1.7％。6月人民幣名義有效匯率指數降1.41％至114.98，創半年新低，5月修正後為降0.92％。

香港信報報導，2020年上半年人民幣實際有效匯率累計跌0.43％，名義有效匯率則累計漲0.5％；2019年人民幣實際有效匯率累計升0.96％，而名義有效匯率累計跌1.5％。

(工商 )

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