櫃買中心今（17）日表示，針對三商家購公司（2945）違反重大訊息申報相關規定，處以3萬元違約金。

三商家購公司因進口貨物經認定有虛報貨物產地，於109年7月3日接獲財政部關務署基隆關處分書，遭處以85萬3,424元罰鍰併沒入貨物之情事，屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第1項第21款所稱重大訊息，該公司未依規定時限辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣3萬元之違約金。

(工商 )