三商家購公司違反重訊申報規定遭處3萬元違約金 16:502020/07/17 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（17）日表示，針對三商家購公司（2945）違反重大訊息申報相關規定，處以3萬元違約金。 三商家購公司因進口貨物經認定有虛報貨物產地，於109年7月3日接獲財政部關務署基隆關處分書，遭處以85萬3,424元罰鍰併沒入貨物之情事，屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第1項第21款所稱重大訊息，該公司未依規定時限辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣3萬元之違約金。 (工商 ) #三商家購 #違約金 #櫃買中心 #處以 #申報 也許您會感興趣 財經熱門新聞 老美封殺耗費2.36兆！ 華為等5陸企死期近…800家日企竄逃 - 財經 他投資股票賠光積蓄！老婆揪出原因 結局大逆轉 - 財經 剩10天…押美股要逃命？驚爆下波恐怖殺盤 - 財經 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 慘！押最狂妖股變冤魂？專家爆4字救散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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