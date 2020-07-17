今（2020）年第一季的全球市場震盪，投資人面臨「無差別損失」，家財萬貫的家族辦公室，據統計，平均最高資產跌幅亦達13％，一般定性較好的投資民眾對此會維持定期定額投資，靜待市場回到正常，默默撫平投資損失。

瑞銀財富管理今（17）日表示，今年來全球120個家族辦公室，面對此波震盪，普遍就投資組合重新作出調整、並管控風險，免於面臨最壞情況。及至6月，瑞銀再詢問，逾四分之三（77％） 的家族辦公室投資組合，表現與年初的各自目標基準相符，甚至更勝目標基準。

「家族辦公室」，英文原文為「family office」，在台灣金融市場不是太新鮮，很多人卻被它們的投資策略所吸引。這是一種客群，屬於高資產客層，由私人銀行、投資銀行的財務顧問所服務，瑞銀私銀統計，家族辦公室統籌的財富平均每個家族規模為16億美元，折算台幣約472億元。

瑞銀財富管理環球家族辦公室主管Josef Stadler指出，與其他投資者的差異之處，家族辦公室會果斷地迎接及管控風險。令家族辦公室客戶最頭痛的並不是蒙受虧損，反而是錯失良機。因此，他們都正盡力調動現金以利用市場失調的情況。

甫公布的《2020 年環球家族辦公室報告》也提及，77％的家族辦公室均投資私募股權，69％將其視為回報的關鍵驅動因素，這是一種直接投資的模式。家族辦公室注意到，直接投資提供更大的控制權，35％將這點視為優勢。直接投資在台灣金融市場近乎窒息，借鏡全球主流財務投資的作法，台灣一直學不會，儘管是手握財富的世代家族。

(工商 )