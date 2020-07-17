國民黨立院黨團，今天在立院抗議監察院長被提名人陳菊人事案，藍綠爆發多次肢體衝突，國民黨台北市議員徐巧芯接近中午時，也在臉書貼抗議美照聲援立院前輩，但卻引起藍軍粉專不悅，開嗆她是「國民黨版的黃捷」。對此，徐巧芯也給出最新回應。

監察院長被提名人陳菊及監委人事同意案，今在民進黨立院黨團人數優勢「甲級動員」下，強勢通過。國民黨團總召林為洲稍早受訪表示，陳菊等監委審查報告沒有經過公決，所以不會承認開票的結果。國民黨立委兼黨主席江啟臣表示，今天的結果是民主大醜聞，這是作票院長在護航陳菊，完全不見議事中立。

徐巧芯為聲援黨內前輩，在臉書PO出頭綁「守護民主」的藍色布條，並寫下註解「試著把抗議布條弄很潮的ME」。但卻遭「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」粉專開嗆，「人家衝的流血流汗，你還在耍潮」，並質疑她是「國民黨版的黃捷」。

對此，徐巧芯下午也在臉書發文回應，「我的穿著跟打扮，還有拍照風格，是我家的事，『耍潮』這句話，我就當作讚美囉，謝謝」。

徐巧芯並強調，自己「對於陳菊被提名，當然不能認同，在臉書上也多次發表論述，文字也有、自製影片也有，新聞也都有刊登。在配合黨部的行動上我能參與的都有參加，可以檢驗」。

國民黨台北市議員徐巧芯，在社群平台貼文。(圖/翻攝自 徐巧芯 臉書)

(中時電子報)