據新疆維吾爾自治區衛生健康委最新通報，7月16日0時至17日12時，新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）報告新增新冠肺炎確診病例5例、無症狀感染者8例，為烏魯木齊市病例。新增確診病例和無症狀感染者均為接受集中醫學觀察人員。

截至今天（17日）12時，新疆（含兵團）現有確診病例6例、無症狀感染者11例，均在烏魯木齊市，現有135人接受醫學觀察。

受疫情防控情況影響，17日烏魯木齊地窩堡國際機場航班大量取消，截至9點55分，進港航班取消326架次，出港航班取消302架次。

目前，多家航空公司已經向旅客發出近期前往烏魯木齊的出行防疫提示，進出烏魯木齊旅客需提供7天內核酸檢測陰性報告。

新冠疫情在各地零星復發，有網友形容，「這疫情就像酒局，本來就要散了，湖北都去結賬了，東北也撂筷子了，結果北京又咣當開了一瓶，還特麼順手給天津滿上一杯，還沒喝完，新疆人又要了100個烤肉，順帶要了兩箱紅烏蘇。」

16日下午，新疆自治區黨委召開常委（擴大）會議，聽取烏魯木齊市疫情防控工作彙報，研究全區經濟運行工作，部署統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展工作。自治區黨委書記陳全國主持會議。

會議要求，要抓好病例流調溯源，在現有密切接觸者已全部落實醫學觀察措施基礎上，進一步科學細緻開展流行病學調查，加強確診病例深度分析，確保不漏一人。要堅決切斷傳播渠道，聚焦重點人群、重點部位，採取最堅決、最果斷、最嚴格的措施，做到應查盡查、應檢盡檢，堅決遏制疫情擴散蔓延。

(中時 )