嘉義市長黃敏惠（右二）代表接受青商會參議長蘇勁威（左二）捐贈災情勘查車。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠代表受贈災情勘查車，並致贈木製感謝牌。（廖素慧攝）

嘉義知名連鎖烘焙坊創辦人蘇勁威，年少時因家境不佳而中輟，當學徒學烘焙奪獎，白手起家，創業有成，現任國際青商會參議會議長，17日號召青商會捐贈災情勘查車給嘉義市消防局，市長黃敏惠讚揚說，苦過來的人最懂得珍惜及回饋。

黃敏惠說，國際青商會聚集各行各業的菁英青年，也是培養青年參與公共事務的最佳社團，感謝蘇勁威參議長代表青商會送災情勘查車給嘉義市消防局，面對極端氣候可能帶來的災情，對消防局勘查災情如虎添翼，加速搶救的行動，也會善用利器支援鄰近雲嘉地區。

蘇勁威現任青商會參議會議長，國中畢業後為了減輕家中經濟負擔，獨自北上到麵包店當學徒，學藝有成，奪下1990年全國烘焙比賽最佳創意獎，嶄露頭角。

隔年，24歲的蘇勁威用積蓄，在嘉義市開聖保羅烘焙麵包坊，近30年在全台有17家直營店，擁有烘焙麵包王國，也是嘉義市代表性的伴手禮品牌。

捐車儀式17日下午在嘉義市政府消防局後湖消防分隊車庫前廣場舉行，蘇勁威代表青商會捐贈，黃敏惠市長代表受贈，並致贈木製感謝牌，感謝蘇勁威及青商會的善舉，守護嘉義人的安全。

消防局長蘇耀星表示，此次捐贈的災情勘查車1輛將用於各項消防救災勤務乘載，配備LED警示燈、警報器、無線電等裝備，可進行各種災害搶救、災情查看回報、地理資訊查詢等，充實消防救災車輛，強化災害搶救效能。

(中時 )