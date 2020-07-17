古坑鄉大埔社區推出的「漫遊筍友部落，染出幸福」農村之旅，將體驗DIY樟湖藍染。（周麗蘭攝）

古坑鄉大埔社區發展協會今年暑假與鄰近樟湖村策略聯盟推出「漫遊筍友部落，染出幸福」農村之旅，帶遊客製作醬筍、藍染、竹編，一人原價1600元，特價800元。（周麗蘭攝）

雲林縣古坑鄉朝陽村大埔社區盛產麻竹筍，社區居民近年來參與農村再生計畫，並逐步推動社區小旅行，今年暑假與鄰近樟湖村策略聯盟推出「漫遊筍友部落，染出幸福」農村之旅，帶遊客製作醬筍、藍染、竹編，一人原價1600元，特價800元、小孩500元。

海拔約200公尺的古坑鄉大埔社區，多年來維持種植麻竹筍，產季是六月到九月，筍農們在社區發展協會鼓舞下，一面提升社區生活品質，一面把農業生產升級為農產加工，邁向生態旅遊。

暑假來臨，國內新冠肺炎疫情緩和，大埔社區與樟湖村共同推出農村小旅行，可體驗著農夫裝採麻竹筍、DIY做醬筍、植物拓印、樟湖藍染，參訪古坑特有的貝殼化石區。

大埔社區理事長張和賢說，製作醬筍很簡單，把生筍用鹽巴殺青一周，再加入等量的糖與豆鼓塞滿即可。

他說，這幾年鼓勵農友種植生產履歷的麻竹筍，無毒、天然、健康，可謂消費者的最佳「筍友」，7月26日將舉辦1梯次、8月1日2梯次、8月9日2梯次「漫遊筍友部落，染出幸福」農村之旅。

水保局副局長林長立表示，大埔社區已有農村再生基礎，對產業也用心扎根，古坑農村小旅行有茶葉、咖啡、竹筍元素，很值得一遊，農遊券也可使用。

報名電話是（05）5829725或0960-166002，每梯次40人為限，大人800元小孩500元，含車資、導覽解說、DIY解說、社區風味餐、伴手禮、保險。

(中時 )