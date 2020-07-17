隨著科技發達，電子產品都在追求智能高科技，現在就連調理機也加入此先進浪潮。由大侑健康企業代理的美國百年調理機品牌Vitamix─Vitamix Ascent領航者調理機A3500i，快速又時尚的特性宛如超跑，由0至極速瞬轉居然不用1秒鐘，調理省時更輕鬆，完全結合了科技、智能、食尚於一身！可說是調理機界的蘋果。

美國百年品牌Vitamix調理機 集科技 智能 食尚全新機款 台灣大侑總代理享十年保固。(圖/業者提供)

現代人追求自己動手料理，既健康又安心，但是廚房家電的品質攸關食物美味及是否耗時，因此操作簡單又省時的廚房家電就是聰明的選擇。A3500i擁有首創19段變速，速度快如超跑，扭一下即可控制19段變速，可以快速擊破堅硬食材，瞬轉速度如同超跑一般，攪打成品綿密、感受佳；智我偵測技術可以感應偵測調理容杯的尺寸，自動調整程序模式所需時間和旋轉速度，讓調理食材也能變得好聰明。

Vitamix-A3500i-智我偵測技術感應偵測容杯的尺寸，自動調整所需時間和轉速，調理更聰明。(圖/業者提供)

無線聯鎖設計為台灣獨有，調理機可以透過此設計連接鎖定，當容杯蓋未鎖緊時就不會運轉，或是料理途中杯蓋開啟則會自動停止；A3500i有4種調理預設程式，果昔、冰品可在1分鐘內自動調理完成之外，還能輕鬆製作美味料理，像是濃湯、抹醬等等，只要選擇想要的料理模式，一鍵觸控，即能啟動多樣化調理模式，調理機會自動計時、自動停止，人人都能成為料理大師。

Vitamix A3500i 超跑級調理機 不鏽鋼金屬髮絲紋設計 業界最高19段變速一鍵觸控一分鐘內完成多樣化料理。(圖/業者提供)

A3500i除了擁有超跑般的極致速度外，尊爵髮絲銀的時尚外觀也讓它成為廚房時尚單品，就算不使用擺在廚房，也不會覺得突兀不美觀，反而像藝術擺件一般，增添個人的時尚品味，重點是完全打破了重看不重用的觀念，好用程度讓抗拒料理的人都能一次上手，稱為廚房神隊友一點都不為過！

(中時電子報)