新冠肺炎衝擊各國，國外紛紛祭出「封城」等措施，但因為無法出門，也傳出各國家暴案件頻傳，雖然我國並未有嚴格限制措施，但許多人未能順利出遊，也傳出家暴通報相對去年增加不少達約5％，而新北市相對去年更是成長3成。

有感於疫情讓很多人失去生命、自由，甚至工作，也讓很多婦女受到難以想像的暴力對待，藝人于美人成立的「做好事小組」，今年義賣捐助的對象選擇婦女救援社會福利事業基金會，希望陪伴婦女建立自信心，走出創傷、邁向復原的康莊大道。

婦女救援基金會副執行長杜瑛秋表示，今年受到疫情影響，雖然承擔了不少經濟壓力，但台灣各界的愛心援助還是沒有停下，感謝這些社會的愛心，讓救援行動可以繼續。她也呼籲，民眾要多多注意身邊的家暴案件及家庭，主動給予更多協助和關懷，危險的時候可以打110求助，如果需要跟社工人員討論可以打電話給113或婦女救援基金會。

(中時 )