賭王何鴻燊。(本報系資料照)

澳門賭王何鴻燊今年5月香港養和醫院病逝，享耆壽98歲，其喪禮已於上週舉行，並遵從風水師指點，將於明年才擇吉日下葬。隨著何鴻燊靈柩今(17日)一早移送至東華義莊，也讓價值800萬港幣(約3000萬台幣)天價棺木首度曝光。

何鴻燊一生傳奇，坐擁高達2兆台幣身家，家人更不惜耗費千金打造華麗靈堂，以配合他生前要求完美的性格；而賭王的棺木更是講究，為珍貴的金絲楠木打造而成，要價約800萬港幣，隨著賭王今日舉行移靈儀式，也讓外界得以一窺天價棺材廬山模樣。

何鴻燊靈柩在今早10點多抵達東華義莊外，並由8名工人抬入內，二房兒子何猷龍手捧父親遺照跟隨在後，約莫半小時舉行儀式完，賭王四房家人也各自離去。

另外，賭王遺體亦確定不會在今年下葬，早前港媒也披露原因，指何家御用風水師蔡伯勵後人推算今年沒有適合下葬的日子，因此靈柩會暫存東華義裝，待明年擇吉日下葬何家家族墓園摩星嶺的昭遠墳場。

(中時電子報)