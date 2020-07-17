2020傑尼獅J-LIONS明星戰隊主題日，下週六、日 (7.25及7.26) 連續兩天於台南棒球場登場。為了讓所有傑尼獅勇者及隊友都能獲得滿滿能量，兩天分別找來最佳神隊友進行助攻，邀請歌手「陳零九」、獨立樂團「老王樂隊」接連開唱，不但帶來整整20分鐘精彩演唱，也都將站上職棒舞台為統一獅開出最漂亮的好球。

首日7.25週六擔任傑尼獅J-LIONS明星戰隊神隊友的陳零九，由網路歌手發跡，創作出許多優秀作品。而熱愛玩遊戲的他參與電視節目爆紅單元「凹嗚狼人殺」，不僅是最強高玩，更將節目遊戲創作成歌曲〈天黑請閉眼〉，不但被網友喻為神曲，更被戲稱為「被狼人殺耽誤的歌手」。

本次擔任神隊友重要任務的他，將帶來豐富演出讓現場現場球迷一飽耳福，為傑尼獅補給最充足的能量，也將會站上投手丘振臂投出好球。

隔日7.26週日，另一組將為賽事揭開序幕的則是成立於2015年的台灣新生代民謠搖滾團體「老王樂隊」，曾在許多校園民高比賽都拿下創作組好成績，2017年發行首張EP創下每首破百萬點擊的驚人紀錄，並以一首〈我還年輕 我還年輕〉在影音平台創造超越兩千萬點擊，深受年輕族群喜愛。對於7.26(週日)受邀前來擔任開球嘉賓，每位團員都感到非常振奮，希望能帶給球迷朋友最難忘的演出。

7月25日（六）陳零九開唱時間：16:35-16:55

7月26日（日）老王樂隊開唱時間：16:30-16:50

老王樂隊為統一獅開球、開唱。（統一獅提供）

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