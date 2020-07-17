加拿大航空宣布，將於2021年3月28日起恢復台北溫哥華直飛航班，初步規劃每周5班，在未復飛之前，旅客仍可經由東京、首爾、香港中轉，往返加拿大或北美各大城市。加航也推出優惠價，預定明年春天的機票，最低售價1萬3714元起（含稅），並享有「安心改」方案，免費改票、換旅客姓名1次。

受到新冠肺炎疫情影響，加拿大航空自今年4月份停飛台北－溫哥華航班，如今宣布3月28日夏季班表恢復航班，初步規劃每周5班，現在預訂明年機票，台北直航溫哥華來回經濟艙最低售價1萬3714元起（含稅），凡購買加拿大航空機票的旅客均可享有「安心改」各項方案，包含免改票費1次、可更換旅客姓名1次，可延長機票使用效期最長至24個月，Aeroplan會員若轉換哩程，可獲得額外65％獎勵哩程。

加拿大航空表示，旅客於2020年7月31日前購票，原出發日期為2020年3月1日至2021年7月31日的機票，新預訂旅遊日期最長於24個月內，可享免改票費服務1次；如遇價差，需補足價稅差。

當飛機因疫情被取消時，旅客可享有1次免費更改，可重新訂位於原出發日期±30天之航班或飛機復航時30天内之航班。旅客也可以延長使用機票期限，將機票價值轉換為加拿大航空Travel Credit，最長於24個月內使用，亦可更換旅客姓名（限轉讓1次）。

直接透過加拿大航空官網購買機票，在飛機起飛2小時前，因任何理由，自願並取消行程時票價值轉換為加拿大航空旅遊券Travel Voucher（亦可轉讓他人使用，限1次，並可無限期使用）或轉換成Aeroplan會員哩程（可獲得額外65％奬勵哩程），限在官網操作。

(中時 )