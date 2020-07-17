高雄巿長補選候選人陳其邁。（曹明正攝）

立法院17日通過陳菊為監察院長的人事案，高雄巿長補選候選人李眉蓁認為對手陳其邁以前對監委也非常鄙視，不要換了位置就換態度，民進黨候選人陳其邁則回應，國會是民主的多數決，尊重國會的決定。

被問到立法院通過陳菊擔任監察院長，李眉蓁表示，陳其邁過去對監委非常鄙視，現在換了位置就換了另外一種態度，希望未來高雄市政，也不要換了位置也是換了態度，監委的位置非常重要，希望大家保持中立來看待。

陳其邁則回應，國民黨在立法院用打、砸、亂的方式，主要還是為了杯葛人事，但是國會的審查，包括花媽所獲得的票數，除了民進黨團，也有其他黨派的支持，在國會裡面就是民主的多數決，所以尊重國會的決定。

被問到以前也主張廢考監，還曾批評監委是「姦痿」，陳其邁表示，這是當時前檢察總長黃世銘被司法判決有罪，但前總統馬英九提名的監委卻強力護航，竟然彈劾沒過，所以這話是反應當時民意，對不適任監委所做的評價。

(中時 )