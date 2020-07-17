一群嘉義青年將進行68天的餐車巡迴，除分享美食，也將自己學習歷程，與在地青年交流、請益。（張毓翎攝）

陳博華（中）為嘉義縣社會局長蕭英成（右）說明餐車上的各項設備。（張毓翎攝）

餐車啟航典禮17日在東榮國中舉行，校長陳義禮、縣議員姜梅紅、弘道老人基金會40位長者和贊助單位安麗希望工場慈善基金會代表都到場為少年們送上祝福與鼓勵。（張毓翎攝）

現年19歲的陳博華曾是叛逆、誤入歧途的青少年，2年前決定改過自新、重新出發，出生於嘉義縣東石鄉的他，帶領一群15到18歲的青少年回到家鄉，組成「永盛集團」，自發性地為在地弱勢長者送餐、量血壓等，並從事社區街道清潔，今年進一步將自己的正能量擴大，透過餐車環島方式，把這段期間的敬老服務經驗，分享給更多人。

餐車啟航典禮17日在陳博華的母校東榮國中舉行，媽媽莊淑屏也受邀出席，她感性地說，兒子16歲時輟學，隔年捲入了一場鬥毆事件，當時他對自己的行為感到深深懊悔，18歲生日那天，集合一群志同道合的朋友，組成「永盛集團」，期待靠著自己的努力，翻轉家鄉的困境。

人口嚴重外流的東石，在地孩子們對於家鄉，大多缺乏認同感，陳博華帶領永盛的夥伴們從認同家鄉出發，從送餐再到社區服務，他們都不缺席；陳博華憶起所遇到的挫折說，剛開始到大馬路撿垃圾、清掃時，有居民嗆他們只是「做做樣子」，雖然當下很心寒，但大家懷著一股毅力，最終克服過來了。

為了每周1次的送餐服務，他們不僅學習下廚，且每天存下10元購買食材，每位長輩拿到的餐點，都由他們親自料理、送達府上。今年在職學國際社會企業公司及安麗希望工場慈善基金會協助下，以流動式餐車服務，展開68天巡迴旅程，除分享美食，也將自己學習歷程，與在地青年交流、請益。

(中時 )