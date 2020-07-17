現年19歲的陳博華曾是叛逆、誤入歧途的青少年，2年前決定改過自新、重新出發，出生於嘉義縣東石鄉的他，帶領一群15到18歲的青少年回到家鄉，組成「永盛集團」，自發性地為在地弱勢長者送餐、量血壓等，並從事社區街道清潔，今年進一步將自己的正能量擴大，透過餐車環島方式，把這段期間的敬老服務經驗，分享給更多人。
餐車啟航典禮17日在陳博華的母校東榮國中舉行，媽媽莊淑屏也受邀出席，她感性地說，兒子16歲時輟學，隔年捲入了一場鬥毆事件，當時他對自己的行為感到深深懊悔，18歲生日那天，集合一群志同道合的朋友，組成「永盛集團」，期待靠著自己的努力，翻轉家鄉的困境。
人口嚴重外流的東石，在地孩子們對於家鄉，大多缺乏認同感，陳博華帶領永盛的夥伴們從認同家鄉出發，從送餐再到社區服務，他們都不缺席；陳博華憶起所遇到的挫折說，剛開始到大馬路撿垃圾、清掃時，有居民嗆他們只是「做做樣子」，雖然當下很心寒，但大家懷著一股毅力，最終克服過來了。
為了每周1次的送餐服務，他們不僅學習下廚，且每天存下10元購買食材，每位長輩拿到的餐點，都由他們親自料理、送達府上。今年在職學國際社會企業公司及安麗希望工場慈善基金會協助下，以流動式餐車服務，展開68天巡迴旅程，除分享美食，也將自己學習歷程，與在地青年交流、請益。
(中時 )
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