波媽葉小姐教堂青年會有自己的想法設計，但會場布置並非刻意。（許家寧攝）

波媽說自己小孩與高嘉隆年齡相仿，從小參加兒童道理班到青年會。（許家寧攝）

陸軍OH-58D直升機飛官高嘉隆，16日執行漢光演習不幸殉職，他從小在汐止聖方濟天主堂成長，所屬青年會今晚8點舉行的例行祈禱轉為追思會，並非刻意布置好的棉花狀「懸空雲朵」，讓教友驚訝，冥冥之中的巧合，讓人感嘆飛官驟逝，令人鼻酸。

天主堂今早大門深鎖，充滿哀戚氣氛，修女與教友、高的父母、弟弟等親友前往新竹國軍醫院為高舉行誦禱禮、入殮的告別禮儀式，留守的天主堂志工「波媽」葉小姐回憶，高嘉隆從小和弟弟一起來參加主日學，兄弟倆感情很好，高的死訊對弟弟打擊很大。

波媽回憶，高嘉隆住在距離天主堂不遠的福德一路，爸爸為公車司機、媽媽在國泰醫院工作，從國小到高中都會和弟弟來參加主日學，從兒童道理班一路到青年會，活潑、健談的他從軍後雖較少回來，但10幾年來「就像媽媽看著小孩一樣」，看著他長大。

波媽領著記者上樓查看晚間祝禱場地時，發現佈置成懸空雲朵，階梯披上象徵天空的淺藍色布幔，上頭還擺放紅、綠、白色等各式顏色蠟燭，就連波媽也感到些許訝異，原因是每三個月1次的青年「泰澤祈禱」之夜，早已排定，場地佈置也早已籌畫完成。

波媽說，泰澤祈禱是以吉他等音樂方式祝禱方式，通常1個月前青年會就已經討論、採買，雖然祭台是在昨天晚間佈置完成，但並非因為飛官殉職而刻意安排，她看到象徵雲朵的棉花，就像感慨高嘉隆翱翔天空和飛逝的生命，不禁悲從中來。

(中時 )