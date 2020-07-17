格威傳媒(8497)今日宣布鄭儼驥為格威傳媒集團執行長，在日前格威傳媒被博報堂集團取得半數以上股權之後，為首位東京總部派任來台的高層主管。鄭儼驥將擔任日本博報堂集團與格威傳媒之間最重要的橋樑，期待雙方的結合不僅能夠強化博報堂集團在台灣的事業版圖，也能夠讓格威傳媒集團的發展更具前瞻性及國際化。

鄭儼驥出生於日本大阪，小學期間在台灣求學，長大後前往日本神戶的Marist Brothers國際學校及美國洛杉磯的南加州大學求學，其國際成長背景讓他中英日三國語言皆相當流利。加入格威傳媒之前，鄭儼驥已於博報堂集團服務超過30年，服務過的客戶有聯合利華、可口可樂、三得利、P&G、Toyota等知名國際品牌企業。並曾擔任博報堂全球業務部門負責人、博報堂整合媒體規劃部門負責人，是集團內資歷相當豐富且完整的國際專業經理人。

格威傳媒集團未來會持續與博報堂集團做業務拓展及內部溝通的整合，為台灣的客戶帶來全新的國際視野與協助海外市場拓展，也將提升更全面性的整合行銷傳播服務。

(時報資訊)