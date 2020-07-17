行政院環保署攜手造紙公會主辦的「紙箱戰紀」今年邁入第5年，今（17）日起連5天在台北車站1樓大廳重磅回歸，成為大廳解封後首場大型活動。配合防疫新生活規範，今年活動以「環遊世界」主體打造全球5大地標，擴大介紹循環經濟的重要性。

今年「紙箱戰紀」邀請資源循環台灣基金會、永豐餘（1907）、正隆（1904）、榮成（1909）、廣源造紙、正大造紙廠共同協辦，在北車大廳架設5座高2.5米、寬6米的巨型書本，打造「一書一世界」，並採開放錯落放置，讓民眾能保持社交距離自在移動、不需排隊等待。

行政院環保署攜手造紙公會主辦的「紙箱戰紀」今年邁入第5年，17日起連5天在台北車站1樓大廳重磅回歸，成為大廳解封後首場大型活動。（造紙公會提供）

而5座大型書頁中，分別由朝陽科大、中原、中興、北科大、聯合大學打造日本招財貓、美國自由女神、新加坡魚尾獅、丹麥小美人魚、荷蘭水文景觀等超大型紙裝置，並介紹5個地區循環經濟亮點，鼓勵民眾反思環境共好新生活態度，一同成為環保國家隊。

造紙公會理事長何奕達致詞時表示，延續去年推廣紙回收正確分類，今年活動擴大介紹循環經濟的重要。產業擁有量體優勢，應該發揮規模處理的力量。以造紙業為例，便是以資源再利用核心價值，實踐產品、能源、水等3大循環。

何奕達指出，造紙業1年收購國內近300萬公噸廢棄紙箱、印刷紙作為再生原料，回收紙利用率達95.1％，減少使用原生資源和焚化碳排。同時，將40萬公噸漿紙污泥、廢紙混合物再利用為輔助燃料，或轉換成沼氣發電，以降低燃煤、電力依賴，減少溫室氣體排放。

經濟部工業局局長呂正華表示，循環經濟是國家發展政策，環境保護與經濟發展應該雙贏，產業循環化、循環產業化將是產官學三方共同努力的終極目標。

造紙公會表示，「紙箱戰紀」臉書粉絲專頁在活動期間每日均有尋寶抽獎活動，將每天公布1個尋寶線索，到訪民眾找到線索、合照打卡上傳，天天抽衛生紙1箱。而民眾在現場若同意工作人員拍攝指定影片，並喊出我要加入台灣環保國家隊，就可再獲得加碼限量好禮。

(時報資訊)