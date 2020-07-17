2020台灣運動產業博覽會開幕17日在松山文創園區揭開序幕。

今日於台北松山文創園區登場的「2020台灣運動產業博覽會」，是國內有史以來最大規模運動產業博覽會，教育部潘文忠部長、共同主辦單位台北市柯文哲市長、中華奧會林鴻道主席等貴賓皆出席開幕典禮。90秒形象影片首次公開，影片主角「永遠的第四棒」陳金鋒現身站台，體育署黃金計畫選手周天成、鄭兆村、楊俊瀚、陳傑、田家榛、吳佳穎也蒞臨共同見證台灣體壇重要時刻。

活動代言人陳金鋒現身傳遞活動最佳詮釋，以5大任務帶出屬於台灣體育人的2大驕傲。 鋒哥的5大任務包含全民運動風氣號召、運動產業價值傳遞、職業運動專業交流、奧運國手榮耀分享、運動未來夢想實踐，完成這5大任務，也代表這背後是滿滿臺灣運動產業的驕傲、以及身為運動從業人員的2大榮耀。

教育部長潘文忠於2020運動產業博覽會致詞。（體育署提供）

2020台灣運動產業博覽會完整版形象影片中，曾擔任侯孝賢、吳念真、謝屏瀚等人執導廣告執行，同時也是漫畫家「小莊」的導演莊永新，這次以快速運鏡的方式，帶出臺灣七項令人驕傲的運動企業發展，並用「動起來」作為敘事軸心，將製造端的生產情境與使用端的運動狀態串連起來，呈現整個運動產業鍊與民眾生活是息息相關，希望提升民眾榮耀感外，更期待全體民眾能夠在疫情過後重新動起來，成為運動產業發展的重要能量。

台灣運動產業博覽會主題為「撼動未來，Moving the Future」，分為「運動日常」、「運動專業」、「撼動館」、「未來館(含一館及二館)」及「電競及多功能館」五大展區，佔地超過1,800坪，參展單位超過120家、邀請50位運動員及單位出借展品250件以上、38位黃金計畫選手，以及超過30家出版社募集逾70冊運動書籍及超過90場次大小活動共襄盛舉。

「運動日常」、「運動專業」透過各種運動及各運動產業類別策展，完整介紹運動產業的多元風貌，並展現教育部「運動服務業創新創業輔導計畫」及「HYPE國際創新網路專案計畫」，輔導運動新創業者之成效。

我國黃金計畫選手聯袂出席為2020運動產業博覽會站台。（體育署提供）

「撼動館」重現我國運動史上榮耀時刻，陳列「黃金右臂」鄭兆村於2017台北世大運締造亞洲紀錄的標槍實體，展覽亮點也包含「亞洲鐵人」楊傳廣奧運銀牌，這是我國獲得的首面奧運獎牌公開展出，同場並匯聚了許多選手獲得的奧運獎牌。除了奧運獎牌外，也特別募集了黃金計畫選手個人訓練用品或紀念文物，展出「選手百物尋寶牆」，期待在新舊交融與傳承的歷史感下，能夠繼續為臺灣奪牌爭光。

「未來館」以「科技情境」加上「運動體驗」，讓民眾親身走入運動科技的各場景中，多家業者同場帶來運動的未來式。運用網路、AR實境等將運動體驗再升級，以及探索運動科技未來發展趨勢，加上5G、8K、AI、AR、VR與運動的鏈結，秀出運動與科技結合的運動產業新模式，讓民眾親身體驗。

「電競及多功能館」展示電競產業鏈結，「電競產業」光速前進，建構產學合作人才培育的契機；電競賽事-PMCC《絕地求生M》校園聯賽總決賽、LSC第三屆校園聯賽總決賽，校際對決熱血登場；遊戲體驗讓全年齡層都喜歡、歷代經典遊戲主機回顧、虛擬實境-擺脫空間束縛，不只是VR、MR混合實境帶來嶄新體驗，頂級電競配備極限效能體驗；南強工商改裝水冷系統大秀實力；電競講座呈現電競產業幕前幕後精采點滴。

場外結合時下最夯打卡裝置，包含向俊賢2.29公尺跳高紀錄、乃慧芳8.34公尺跳遠紀錄、郭婞淳142公斤挺舉紀錄等多項國內運動紀錄裝置，並設置展期營運不打烊的運動風格市集、週末運動廣場等各項親子共樂活動規劃，鼓勵全臺民眾在疫情過後的新生活一起走出來、動起來，展現今夏最熱的運動活力。

(中時 )