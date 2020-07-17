爭取新興風電市場工程再下一城，國內最大統包工程承攬商中鼎(9933)17日指出，旗下俊鼎已取得「中能離岸風場水下基樁製造工程」標案，2023年3月起將陸續交貨，該風場預計於2024年完成併聯發電，總發電量為300MW，屆時將可供應台灣每年約30萬戶用電。

中鼎指出，這是俊鼎繼承攬「雲林允能離岸風場水下基礎轉接段製造工程」、「CIP彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程」，取得的第三筆離岸風場設備製造訂單。

「中能離岸風場」，位於彰化外海，俊鼎取得全風場近百支水下基樁製造訂單（Pin Pile，簡稱PP）；中鼎指出，加上先前兩案，集團累計於離岸風電設備製造的經驗，水下基礎轉接段達40座、水下基樁逼近300支。

而為如期如質達成風電設備短時間內量產及出貨的需求，中鼎指出，俊鼎在高雄南星自貿區的「俊鼎大林廠」，共設置4條生產線，專責生產風場所需之基樁，以利製造完成後，由業主就近於高雄港運送至彰化外海安裝。

中鼎指出，依政府離岸風電國產化政策，2025年離岸風電裝置容量將達5.5GW，其中將有大量設備組件為「台灣製造」，此風電市場商機潛力非常大，集團未來將持續透過技術創新等策略，爭取更多的標案。

(工商 )