三商美邦人壽17日公布2020年上半年財報自結數，受惠於股債資本利得較去年同期增加且避險成本及負債成本率持續下降，第二季稅後淨利逾8億元，上半年累計稅後淨利達14.5億元，每股稅後盈餘為0.61元。

另外，截至2020年6月底，三商美邦人壽淨值達412億元，較去年同期增加74億元，淨值比3.44％，與去年底相當。另分類至攤銷後成本之債券未實現利益餘額逾670億元，較去年底增加約300億元。

三商美邦人壽指出，為順利接軌IFRS17，公司努力推廣分期繳投資型與保障型商品，即便2020年上半年業績受到新冠肺炎疫情衝擊的影響，新契約等價保費率(FYPE/FYP)仍達40％，持續較去年同期成長，未來將配合主管機關政策持續開發符合客戶需求的保障型及投資型商品，以滿足客戶保險保障及退休規劃的需求。

展望未來，三商美邦人壽表示，將專注「創新、轉變、卓越」的經營主軸，致力落實「優化財務結構」、「深化客戶體驗」、「強化風控法遵」三大策略方向，以提升資金運用效率，持續優化公司財務結構；同時著重公平待客原則、提升客戶體驗；在風控法遵部分，則持續強化內部控制有效性等，以創造投資人、保戶及社會大眾的三贏局面，持續朝向「最能創造價值的專業壽險公司」之企業願景邁進。

(工商 )