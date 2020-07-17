陳美鳳、方宥心、邱志宇演出民視輕喜劇《三春記》，將於本週日晚間10點播出，日前接受民視娛樂網路節目《娛樂超skr》訪問，方宥心表示第一次和女神陳美鳳對戲，還演她的女兒「彩雲」，回想從童星出道，就曾上過美鳳姐的綜藝節目，兩人在片場相見歡時，陳美鳳很可愛地回看節目片段，讓方宥心直呼「美鳳姐真的好親民！」

方宥心劇中飾演「彩雲」個性溫柔婉約，經常被老公（黃浩詠飾演）家暴，卻不願意離婚。其中一場陳美鳳為女兒擦藥的戲，讓方宥心感受到滿滿母愛，直呼「感覺我就是她女兒」。方宥心透露，陳美鳳戲裡飾演美豔外放的「阿嬌」，開拍前輕聲細語，開拍後轉為野放，完全是專業演出。方宥心過去參加歌唱比賽，陳美鳳拍戲空檔，還會湊到她身邊問「妳可以唱妳的歌給我聽嗎？」，讓方宥心說女神真的太可愛了。

邱志宇戲裡飾演夏靖庭的兒子，十分討厭爸爸再娶的「阿嬌」，邱志宇坦言，看到劇本要和陳美鳳對罵很緊張，不過拍完後陳美鳳還來問他「我會太兇嗎？」讓邱志宇感受到天后零距離。邱志宇將陳美鳳視為偶像，當天還拿陳美鳳的專輯請她簽名，讓她又驚又喜，直說自己好久沒看到這些專輯了，謝謝他保存這麼好。

劇中陳美鳳老公夏靖庭「不舉」，主持人問到如果現實生活中遇到怎麼處理？陳美鳳直說，一定是像阿嬌一樣，有同理心，鼓勵他。她說這部戲雖然在床戲有爆笑演出，但還是有深刻的刻畫女性面對愛情的心境，希望大家本週日晚間十點，好好鎖定《三春記》上集。

談到《三春記》中床戲，讓陳美鳳害羞低頭不已。（民視提供）

邱志宇請陳美鳳簽名。（民視提供）

邱志宇收藏陳美鳳專輯。（民視提供）

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