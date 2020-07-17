「2020年台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」17日開幕，現場湧入大批人潮。（主辦單位提供／林欣儀台中傳真）

迎接後疫情時代來臨，不只旅遊景點湧現人潮，各展覽活動也陸續展開，「2020年台中國際茶、咖啡暨烘焙展」結合「台中國際酒展」17日在台中國際展覽館展開，吸引大批民眾到場參觀，業者們也紛紛祭出優惠，盼搶攻台中購物節及三倍券商機，現場熱鬧滾滾。

為期4天的展覽由外貿協會秘書長葉明水、台中市副市長令狐榮達等人化身咖啡師，當場示範手沖咖啡下揭開序幕。主辦單位指出，今年展覽共吸引205家國內外廠商、374個攤位參展，其中有58家業者是台中在地廠商，預估4天展期將可吸引4萬多參觀人次。

令狐榮達指出，後疫情時代來臨，大家全力拚經濟，台中素有「糕餅故鄉」美名，台中在地生產的葡萄酒、茶及咖啡也都聞名各地，最近正值台中購物節活動期間，民眾可到展場中採購所需產品，累計500元並登錄發票即可參加抽獎。

葉明水致詞時表示，「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」今年邁入第9屆，已成為中部地區規模最大的食品類展覽，每年都吸引不少民眾，今年展期適逢三倍券方案上路，預計將可擴大消費乘數、提升展覽經濟效益，盼能達到活絡市場的目的。

為拉抬買氣，業者們也紛紛推出各項優惠，包括良鎂實業、三麥機械、歐客佬、金門酒廠都拿出最新產品，也有業者推出用消費券享折扣加碼、券券有禮送贈品等展場專屬振興三倍券優惠方案。

(中時 )