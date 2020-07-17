由紳士協會在樹林三多市民活動中心成立的銀髮俱樂部暨關懷據點 今進行揭牌。（許家寧攝）

樹林三多市民活動中心成立銀髮俱樂部， 提供銀髮族共餐服務。（許家寧攝）

新北市第一個由社團成立的銀髮俱樂部暨社區照顧關懷據點在樹林區三福里正式成立！這是由中華民國紳士協會總會申請籌設，利用三多市民活動中心做為據點，將提供鄰近三福里、三興里等長輩健康促進、成長課程及老人共餐使用。

17 日上午11點在三多市民活動中心進行掛牌儀式，承辦的中華民國紳士協會總會理事長陳明燦表示，此一據點位於三福里與三興里共同生活圈，未來將陸續成立中華民國紳士協會三興站銀髮俱樂部，舉辦各式適合長輩的學習課程，展現「銀髮族共餐、共學好幸福」。

社會局長張錦麗表示，新北市在市長侯友宜的推動下，希望達到「里里銀髮俱樂部」，目前全市已成立727處，另有371個社區照顧關懷據點，三福里銀髮俱樂部是第一個由社團所申請籌設，未來運作仍需仰賴三福里、三興里兩位里長的全力支持。

張錦麗也稱許，中華民國紳士協會以及樹林區分會志工秉持志願服務的精神，成立友善家庭大使和紫絲帶達人，長期深入社區推動防暴宣導，「社區零虐老、暴力零容忍」，如今再經營俱樂部和據點，希望帶給社區長輩更多的活力和健康。

紳士協會由志工準備多項精彩的節目表演，中午並進行共餐，陳明燦說，目前已規畫好園藝健康心療育和生命故事等課程，長者可向里辦公處報名參加，另外據點也設置了卡拉OK等，每周一、三、四、五，上午9點到下午4點，多唱歌有益身心健康。

(中時 )