50歲的呂小姐，婚後半年就被賦予照顧奶奶的重責大任，從奶奶中風到失智，所有的照顧都由她一肩扛起。身為長孫媳婦的她，常被認為照顧家人是應該的，沒人與她分擔壓力。累垮之際，她想輕生，結束疲憊的照顧路，但在家總介入後，她開始有了共同話題的對象，也逐漸走出低潮，現在已成為一名照服員，幫助同樣面對長照議題的家庭。

呂小姐的長照生涯長達17年，其中超過10年都在照顧奶奶。奶奶在她婚後中風、失智，當時長照資源並不普及，身為長孫媳婦的她，原以為會有其他家人幫忙分擔照顧責任，卻被理所當然地將重擔加諸在她一人身上。

為了幫補家用，呂小姐照顧之餘，還得擔任家庭代工。奶奶住院期間，還把工作帶到醫院去做。身兼家庭代工與照顧者的她，面對家中的情況，疲憊得沒有動力再生活，經濟負擔成為壓垮她的最後一根稻草，想要輕生，一走了之。

在一次偶然的情況下，呂小姐在醫院看見家總照顧者專線，她抱著死馬當活馬醫的心態，來電求助。在社工的協助下，她得到了各種資源的連結，包括中低收津貼、喘息服務等，也與他人恢復連結，有人傾聽、分享共同的話題，終於熬過低潮。

雖然奶奶已在幾年前離世，但呂小姐的爸爸、先生近幾年也陸續失能，負擔仍然很重。然而，現在的她已和過去不一樣，為了提升家庭的照顧品質，她已成為照服員，每周都有固定的班表，協助同樣面臨長照議題的家庭減輕照顧重擔。

(中時 )