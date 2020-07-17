◎新增2例境外移入 赴菲律賓工作返台確診

中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增2例新冠肺炎境外移入病例，分別為20多歲女性(案453)及40多歲男性(案454)，均自菲律賓返國。國內目前累計454例確診，分別為363例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

◎周六開放單雙號 郵局領三倍券明上看150萬人

民眾自7月15日起可至全台郵局領取振興三倍券，中華郵政為因應龐大人潮，祭出身分證末碼單雙號分流，周一、三、五開放單號領券，周二、四開放雙號，周六則是單雙號皆可。中華郵政總經理江瑞堂預估，明日領券人潮可能在120至150萬人之間。

◎機車肇事率去年創新高 大型重機致死率為普通重機5.6倍

全國共有2211萬輛各式機動車輛，其中，機車總數為1399萬輛，約占6成3。警政署統計，近5年機車肇事件數占交通事故總件數均超過5成，去年54.26％創下歷年新高，顯示機車行車安全實為不可被忽視的重要交通課題。

◎家庭照顧者最需要喘息服務 實際使用人數竟不到1成

中華民國家庭照顧者關懷總會今公布最新長照認知與需求調查，家庭照顧者以女性居多，且有高達近6成的照顧者需要支持性服務，其中又以喘息服務居首，但實際的使用人數卻不到1成。家總認為，民眾不曉得自己需要休息、居服員人力吃緊、喘息服務欠缺派案誘因是主要原因。

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