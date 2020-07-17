監察院長被提名人陳菊及其餘26名監察委員人事同意權案，今在民進黨人數優勢下全數通過，國民黨、時代力量、民眾黨等在野黨質疑程序有問題，違法違憲。民進黨團總召柯建銘表示，國民黨先佔據主席台，造成審查會無法進行，現在反過來指控違法違憲，只不過是作賊心虛，呼籲在野黨衝突已經結束，接下來希望朝野合作，廢除考試院、監察院。

監察院人事同意權案，今在民進黨人數過半優勢下，強行完成投票通過，民眾黨、時力質疑程序有問題，擬提出釋憲案；國民黨團則認為違法同票，不承認投票結果，開票結果出爐後，柯建銘率領民進黨團書記長鍾佳濱、幹事長鄭運鵬舉行記者會，希望同意權行使之亂到此為止，呼籲「衝突結束，朝野合作廢考監」。

柯建銘表示，此次同意權行使，黨團一直在思考朝野合作廢考間的問題，也一再提醒藍營思維要翻轉，但遺憾的是，國民黨團採取衝突非理性行為，持平而論，這樣的在野黨非常可惜，因為有一個強而有力的在野黨，才是國家之福。

柯建銘以民進黨為例，過去在野時期無論如何強悍，對於同意權行使有一定論述，從來不會用肢體衝突，例如2014年在民進黨積極運作下，拉下10名監委被提名人，還有1名自行辭退，連監察院長張博雅都只差1票就不通過。

柯建銘說，在野黨不要學柯建銘的所有招數，要學柯建銘的思維，議事運作只是表面，背後要有很大的支撐性、正當性，這次國民黨等其他在野黨不行使同意權，卻反過來指控民進黨違法違憲，實際上國民黨領了25票，投了2張無效票，代表認同投票的適法性。

柯建銘強調，這次人事同意權案程序非常嚴謹與完整，就是擔心在野黨會來挑戰，結果包括國民黨在內最大邏輯錯誤，就是不行使同意權，占領主席台、破壞發言台，造成完全無法備詢，現在反過來質疑程序問題，這次人事同意權案完全「合法合憲」。

(中時 )