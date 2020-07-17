法國頂級鍋具品牌Le Creuset年度回饋特賣7月17日至7月26日於高雄夢時代購物中心3樓蛋型空間盛大開跑！首日7月17日下午15:00開放入場，此檔優惠亮點多多，折扣最低下殺至3折，現場超過350件廚具，60種顏色供您挑選，消費滿額再享品牌現金折抵，最多可現折5,000元！南區獨家最大場，僅此一檔，千萬不要錯過！

Le Creuset廚具不僅耐用，因為時尚的外型及豐富的色彩，長期以來吸引了不少忠實的愛好者，為了回饋長期支持Le Creuset的粉絲們，眾多明星鑄鐵鍋、造型瓷器下殺至3折起，並推出每日精選限量商品，例如7月17日，青椒鐵鍋(棕櫚綠)，特價3,900元(原價15,000元)，限量20個；7月18日BIS圓鐵鍋18cm(加勒比海藍)，特價2,800元(原價9,200元)，限量20個；7月19日迷你花型淺盤3入(珍珠白/芭蕾粉/哇沙比綠)，特價900元(原價2,980元)，限量30個。7月20日圓鐵鍋22cm(英國藍)，特價4,500元(原價13,000元)，限量20個，也歡迎尚未被圈粉的新朋友趁著這檔優惠入手看看。

除了現場商品折扣外，當日單筆消費滿額還可再享現金折抵優惠，滿10,000元現折500元、滿30,000元現折2,000元，滿50,000元現折5,000元，買越多回饋越高！配合政府振興三倍券上線，Le Creuset再加碼振興券獨家優惠活動，7月17日至7月26日展售期間，只要使用振興券消費滿5,000元，即贈送價值1,700元的瓷器迷你橢圓烤盅(晨曦粉)，限量20個，每人限乙個，恕不累贈。

(工商 )