經過9天鏖戰之後，109年全國羽球團體錦標賽精彩落幕，國體大乙組男團三連霸再寫隊史新猷。

國內羽球界年度最大團體賽事「109 年全國羽球團體錦標賽」在台北體育館 7樓登場，歷時9日激戰總成績今日出爐。各組冠亞軍如下：男子甲組-合作金庫銀行A、土地銀行Ａ；女子甲組-合作金庫銀行Ａ、中租企業Ａ；男子乙組-國立體育大學 A、波力嘉大；女子乙組-亞柏雄中 B、亞柏雄中北市大；高中男子組-中租百齡 A、亞柏日香竹山 A；高中女子組-土銀能仁隊、竹崎高中。

國中男子組-中租西湖 A、亞柏仁德國中 A；國中女子組-北市中山藍、勇源永康國中 A；國小男子組-北市民權國小 A、-中租百齡 A、亞柏日香竹山 A；高中女子組-土銀能仁隊、竹崎高中。

國中男子組-中租西湖 A、亞柏仁德國中 A；國中女子組-北市中山藍、勇源永康國中 A；國小男子組-北市民權國小 A、台中市大鵬國小；國小女子組-北市民權國小 A、高雄市前鎮區民權國小。

109 年全團羽球團體錦標賽今日進行乙組、高中組、國中組決賽。男子乙組決賽由國立體育大學A3比0輕取波力嘉大，順利完成三連霸。國體大教練王家閔表示，賽前並沒有設定要完成幾連霸，只要求選手把握每次上場機會，選手們也發揮應有水準，完成團體賽後將放眼8月開打的第二次排名賽，力拼晉升甲組的名額。

女子乙組決賽上演姊妹鬩牆，由亞柏雄中Ｂ以3比0擊敗亞柏雄中北市大奪下后冠，兩隊代表亞柏雄中李毓芸、北市大廖子菱皆表示，決賽的壓力相對沒那麼大，因為面對學姐學妹就像是平常在隊內的練習賽，整體感覺相對輕鬆，在賽場上也較能發揮。

由中華民國羽球協會主辦的「109 年全國羽球團體錦標賽』參賽人數創下歷史新高，共計 331 支隊伍超過 3200 名選手參戰！本屆賽事組別相當多元甲組、乙組、高中組、國中組、國小組皆有男子與女子賽程，為期九天的賽事共進行 455 場激烈的團體賽，與賽所有選手皆感受到賽事的盛大。

(中時 )