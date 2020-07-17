香港近期爆發第三波新冠肺炎疫情，社區持續出現感染個案。香港衛生防護中心公布香港17日新增58例確診個案，其中八例是境外輸入個案。

香港經濟日報報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理劉家獻於17日下午公布疫情。在八例輸入個案中，其中一名是衣索比亞抵港船員，其餘患者由印度、菲律賓、巴基斯坦返港。至於50例香港本土個案中，慈雲山中心群聚感染至少再新增七例個案。

衛生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查，以及接觸者追蹤的工作。就個案詳情與接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸無症狀感染者的機會，並減低社區出現群聚感染的風險。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地確診數字不斷上升，衛生防護中心強烈呼籲，市民應避免所有非必要的外出旅遊計畫。

(工商 )