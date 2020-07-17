（台中港三井OUTLET PARK是全台首座海港型OUTLET商場，去年締造800萬來客數。圖／曾麗芳）

台中港三井OUTLET PARK業績持續穩定成長，計畫推動二期開發計畫，台中港務分公司日前與三中港奧特萊斯公司完成簽訂「台中港旅客服務中心前平面停車場約19,980平方公尺土地租賃契約」，作為台中港三井OUTLET PARK二期開發後停車場用地。

台中港三井OUTLET PARK是全台首座海港型OUTLET，2018年12/12正式開幕，占地約18公頃，店鋪面積約9,600坪，設置170間店舖，有高達60公尺的海景摩天輪並備有可容納兩千多台汽車的大型停車場，打造寬廣舒適的購物空間，2019年締造高達800萬人次的來客數。

三井不動產集團看好台中港三井OUTLET PARK業績持續穩定成長，計畫推動二期開發計畫，利用現有部分平面停車場空間改建為二期商場，增加50家店舖，預估可增加約200名就業人數，來客數未來可望突破千萬人次。

台中港務分公司總經理盧展猷表示，三中港奧特萊斯公司擴大投資台中港之土地租賃案，未來營運後，預期可促進港區觀光發展，增加遊客人數，帶動周邊商業活動繁榮，期望為台中港帶來更蓬勃的發展。

(工商 )