郭書瑤近日在三立《未來媽媽》飾演生殖醫學中心當諮詢師，突然被男友禾浩辰求婚，還意外懷孕，讓她即將成為「未來媽媽」多了新的體悟。她18日將過30歲生日，劇組今拍戲也提前為她慶生，兩人在河堤邊甜蜜鬥嘴，禾浩辰撩妹祝福：「希望老婆不管做什麼事情都支持她，健健康康開開心心的，難過的時候杜柏謙（劇中角色）都會在」，肉麻告白讓郭書瑤吐槽「他好敢講，我不敢聽！」面對甜言蜜語，郭書瑤笑說「我會當真，講出來就要負責」。

郭書瑤說，在河堤旁慶生，是人生過過最浪漫的生日，恰巧生日當天不用拍戲，已聚集親友一起熱鬧一下，而目前感情空窗期，也不會期待男友送驚喜，而劇中老公禾浩辰浪漫送玫瑰花祝福生日快樂，郭書瑤笑說，自己很喜歡浪漫，偶像劇浮誇、或簡單平凡的浪漫都愛，至於今年送自己的禮物？郭書瑤笑說：「我常常送自己禮物，不管是不是生日。」

即將邁入30歲，郭書瑤神態自若，反問「女人30怎麼了嗎？」，也表示自己不太Care年齡，不會被社會世俗所威脅，每個年紀都有女人最美的樣子，更回憶常幻想自己30歲會是一個漂亮成熟的姊姊，現在步入3字頭，殊不知現在的自己還是個屁孩。禾浩辰補充，拍《未來媽媽》感覺郭書瑤成熟的地方比幼稚的地方多，也因為詮釋「高家妃」這個角色，禾浩辰發現郭書瑤真的不一樣了。

禾浩辰表示，他對女友生日比較偏向是隨意的類型，會親自準備小禮物，有時間的話會煮飯給對方吃，展現誠意，他做過最浪漫的事就是做手工書，裡面放一些合照再寫上一些文字，此外，邀請親朋好友一個一個錄生日祝福影片，騙她當天自己無法出席，然後再偷偷出現給她一個驚喜。

三立新週五華劇《未來媽媽》是由真實案例改編，是以女人「婚不婚、生不生」議題主軸，透過這些寫實的故事，看見每個女人不同階段的人生縮影。劇名「未來媽媽」一詞，想傳達的概念是「一個女人的未來，一定是媽媽嗎？」藉由三個女人的故事，道出了許多的女性問題，包括小夫妻的婚後生活、婆媳相處問題還有最重要的生子問題。

《未來媽媽》在河堤拍戲，提前為郭書瑤過30歲生日，左為禾浩辰。（三立提供）

禾浩辰餵戲裡老婆郭書瑤吃蛋糕。（三立提供）

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