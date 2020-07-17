新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，大陸經濟成長率雖在今年第一季度創下萎縮6.8%的慘烈表現，但在封城抗疫有效、各地大廠陸續復工之下，大陸第二季經濟成長率達3.2%，超乎市場預期。不過，隨著大陸央行(中國人民銀行)從2月以來不斷向市場灌注活水，讓許多企業活得資金得以延命，但大陸銀保監會警告，不良貸款大量增加機率飆升，大陸銀行業利潤可能大幅減少。

據CNBC報導，在國際貨幣基金（IMF）預測，最慘狀況下，大陸經濟成長率將在2020年放緩至1％，與去年同期6.1%相比大相逕庭。大陸銀保監會表示，一些銀行仍未提撥足夠的貸款損失準備金，來彌補潛在的損失風險。大陸銀保監會指出，撇開最低限度的緩衝措施來看，大陸銀行業利潤將縮水超過3500億元人民幣（約500億美元，換算成新台幣1.47兆元）。

大陸的不良貸款通常是指逾期超過90天償款的貸款，但在大陸金融監管機構的敦促下，一些銀行也將逾期較短的貸款視為不良貸款。

信用研究公司CreditSights分析師表示，新冠肺炎疫情發展至今，大陸銀行業尚未考慮在今年下半年或是2021年開始出現獲利壓力以及資產風險問題。中小型金融機構比擁有大陸國營商業銀行要脆弱得多，可能是首波受到衝擊的機構。

惠譽評級（Fitch Ratings）全資持有的大陸債券評級機構惠譽博華（Fitch Bohua），本周發布預測地區型銀行的不良貸款規模應該會提高，大型國營銀行與合資銀行則較小。在3種經濟情況下，地區銀行的不良貸款比率將提高3.44個百分點，大型國營銀行、合資銀行分別上調1.92、2.62個百分點。

(中時電子報)