義大蓄積產學研合作能量，師生共同參與科技部人才培育計畫。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

來自全球40多個國家學生一起學習，義大校園彷佛小地球村。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

後疫情時代，面對未來恐有6成工作將被AI取代，義守大學迎接醫療智慧科技新浪潮，培育未來具解決問題能力人才做足準備，獲教育部認可，於109學年度新增設「智慧科技學院」，馬力全開。

義大校長陳振遠提出「ISU 2028」10年計畫，以「跨域創新、競逐全球」為核心理念，

陳振遠說，跨域涵蓋跨學科領域與跨國家疆域，除持續蓄積國際接軌能量，強化雙語教育，義大也全力推動數位技能教育，打造無國界學習環境。

至於跨學科領域創新，擁有全台唯四設有醫學院的綜合大學，智慧科技與智慧醫療是義大的兩大優勢，可望全力發展遠距醫療智慧網絡，並獲教育部認可，自109學年度起新增設「智慧科技學院」。

陳振遠表示，在既有「健康醫學密碼」大一必修課程基礎下，新學期將開設「智慧科技密碼」微學程，強化AI與醫學院、義大醫院等跨域連結，同時成立「智慧科技產研中心」協助業界轉型，拓展產研發創新能量。

義大全球有600多所姐妹校，走在義大校園，不時會與來自40多國、近2000名不同種族的國際生擦身而過，來自俄羅斯的Seva說，每天在校園就像在小聯合國，開啟多元豐富視野，也見證義大國際化與接軌全球實況。

(中時 )