跟寶島夢想家合約將於9月15日到期的「少俠」田壘，17日在BE HEROES籃訓營表示，自己跟林志傑都對新職業聯盟的誕生感到開心，至於自己還想拚戰多久？田壘表示，「我希望自己能退休的好看一點，更幻想過退役賽能拿高分！」

「其實SBL過去一直在講職業化，卻都沒有成功，如今算是好酒沉甕底，終於等到新的職籃聯盟成立，」田壘說，「不過想要營造城市對抗的氛圍，在台灣確實比較難一點，甚至我認為目前新聯盟只有4隊，如果能夠多一點會更好。」

至於自己的未來動向，田壘清楚表態當然希望新東家主場能夠離家人近一點，「這就跟吃菜一樣，總要雙方都達成共識才行，我當然必須續談合約，畢竟我家小朋友還在長大，更期望自己能打到打不下去，自己都感覺時間到了那天為止。」

田壘坦承自己身上的傷勢，一年比起一年好轉，續拚幾年沒有問題，卻不希望自己落到所謂「中槍還在地上爬」的狼狽模樣，「所以我當然希望自己能夠退休的好看一點，最好能在退役賽拿到高分，現在我還沒想離開籃球給我的感覺。」

曾文鼎強調自己每年的目標就是再打1年。(黃及人攝)

效力富邦勇士的「大房東」曾文鼎也同意田壘對於新聯盟的看法，強調這是台灣籃壇的第1次要打主客場的聯賽經驗，他也有新的期許，「我想一開始只有4隊還可以，等到新聯盟逐漸弄好，也弄到更成熟，自然就可以吸引更多球團加入。」

曾文鼎認為，新聯盟跟SBL可以並存，「這就像賣牛肉麵，有人想吃這家，有人想吃另一家，兩個聯盟不一樣，也有不同賣點。我不擔心未來富邦可能跨打ABL與新聯盟，這只是技術性問題，至於我還要打幾年，我每年目標就是再打1年！」

(中時 )