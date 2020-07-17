在高市樹德科大行銷管理系2位老師帶領下，一行人將愛與關懷送到那瑪夏的校友潘季平手中，期待他以榮獲總統教育獎的精神，持續耕耘自己人生，讓生命圓滿完整。

24歲的潘季平在4歲時被驗出肌肉萎縮症，6歲發病腳步變得沈重，活潑好動的他常用腳指尖走路致腳掌扭曲變形，直到國小五年級因為經常跌倒，不得不坐上輪椅。

潘季平就讀大學期間，功課表現非常優秀，

樂天知命的他，既然雙腳不良於行，他改為動手與動腦活動，在高雄縣市合併前，他在舞蹈及徵文比賽等皆有獲獎殊榮。

真正改變潘季平生命態度及學習方向的動力，是高中選讀彰化縣國立和美實驗學校，他入住後發現，比自己狀況更嚴重者有過之而無不及，才意識到原來自己是幸福的人。

正在準備國考的他，前陣子因逐漸萎縮的器官，導致呼吸不順暢，連睡覺都必須戴上呼吸器，真不知道上考場要如何因應，身體儘管如此每下愈況，但潘季平仍告訴自己，要努力復健，讓自己保持最佳狀況。

潘季平說，自己不會怨天尤人，感謝身旁協助他的親友，而他目前最想做的事，是利用大學所學的電子商務及網路知識，行銷自家果園的水蜜桃、及7月底可收成的芒果。

(中時 )