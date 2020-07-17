高雄前市長韓國瑜。（資料照／林宏聰攝）

高雄市長補選將於8月15日舉行，今國民黨參選人李眉蓁接受電台訪問，當主持人黃暐瀚問她有沒有樣找前高雄市長韓國瑜站台幫忙時，李眉蓁表示她有和韓國瑜溝通過，不過韓國瑜卻說，怕會害到她。但李眉蓁仍十分希望，韓國瑜和他的團隊能夠來幫忙她。

黃暐瀚在臉書上表示，他今天邀請李眉蓁來上節目，並詢問她對高雄的政見、選舉的看法，甚至還請她唱歌，黃暐瀚還稱讚李眉蓁歌喉不錯。黃暐瀚也在節目中問李眉蓁，有沒有找韓國瑜站台幫忙呢？

李眉蓁則回應，她歡迎來幫忙這場選舉的人，她很期待李四川可以回來幫忙，並且也有打電話邀請。至於是否要邀請韓國瑜來幫忙，李眉蓁說，她很期待韓國瑜能出來幫她，她也有和韓國瑜溝通，但韓很客氣的表示，他們怕會害到李眉蓁，但李眉蓁很不解他們會害到自己的原因是什麼？

李眉蓁也說，在未來國民黨大團結的時候，她希望李四川和韓國瑜等人一定要來幫忙。而黃暐瀚則指出，韓國瑜會這麼說，可能是在擔心當初罷免投票時的影響仍在，會影響李眉蓁的選情。李眉蓁則覺得韓國瑜他們太客氣，畢竟大家都是國民黨，都是在一個團隊裡成長的。

最後，黃暐瀚問李眉蓁對自己的期許是什麼？她回答，台灣不應該只是一言堂，她必須為台灣出來發聲，說出高雄人心聲，相信高雄人的心不是塑膠做的，高雄人一定會有一個公道給大家看，而不是高雄就是綠到出汁。

(中時電子報)