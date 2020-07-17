台中市民政局長吳世瑋向慈濟宮媽祖行三獻禮，祈求媽祖庇佑39位模範父親及天下爸爸們平安快樂健康。（王文吉攝）

「喜歡嗎？爸爸買給你！」台中市豐原區公所獨創「澎派88禮」，提供餐飲百貨等吃喝玩樂折扣優惠，透過好康加倍，減輕超人爸爸的負擔。（王文吉攝）

台中市豐原區公所鼓勵模範爸爸使用慈濟宮媽祖加持的錢母禮金消費，提高台中購物節中獎機會。（王文吉攝）

「喜歡嗎？爸爸買給你！」台中市豐原區公所獨創「澎派88禮」，提供餐飲百貨等吃喝玩樂折扣優惠，透過好康加倍，減輕超人爸爸的負擔。（王文吉攝）

「喜歡嗎？爸爸買給你！」這句廣告詞讓很多爸爸壓力好大。今年受疫情影響，台中市豐原區公所停辦模範父親表揚，改為逐戶致贈賀禮，為減輕爸爸肩頭重擔，並與餐飲百貨等業者合作加碼「澎派88禮」，提供吃喝玩樂折扣優惠，透過好康加倍，減輕超人爸爸的負擔。

豐原區公所17日上午在慈濟宮舉辦祈福活動，祈求媽祖庇佑39位模範父親及天下爸爸們平安快樂健康。現場並公布模範父親「澎派88禮」，包括平安禮「慈濟宮平安米」，快樂禮「漆器竹筷」、幸福禮「全家福照」、榮譽禮「表揚獎牌」、錢母禮「800元禮金」等。

民政局長吳世瑋表示，模範父親吃了慈濟宮平安米一定都能身體勇健保平安，再用媽祖加持的錢母紅包禮金消費，提高台中購物節中獎機會。「媽祖有保庇，購物神助攻！」社會局副局長陳仲良祝福模範父親心想事成、好運連連，購物節買好、買滿，讓生活更美好。

「喜歡嗎？爸爸買給你」豐原區長徐照山說，廣告詞害得爸爸壓力好大，令人不捨，今年與利崧公司、太平洋百貨、愛買量販店、臻愛會館合作加碼活動，包括清潔產品8折、4人用餐1人免費、振興券回饋、桌餐送紅酒、平日住宿7折等，提供吃喝玩樂優惠，減輕爸爸負擔。

(中時 )