「喜歡嗎？爸爸買給你！」這句廣告詞讓很多爸爸壓力好大。今年受疫情影響，台中市豐原區公所停辦模範父親表揚，改為逐戶致贈賀禮，為減輕爸爸肩頭重擔，並與餐飲百貨等業者合作加碼「澎派88禮」，提供吃喝玩樂折扣優惠，透過好康加倍，減輕超人爸爸的負擔。
豐原區公所17日上午在慈濟宮舉辦祈福活動，祈求媽祖庇佑39位模範父親及天下爸爸們平安快樂健康。現場並公布模範父親「澎派88禮」，包括平安禮「慈濟宮平安米」，快樂禮「漆器竹筷」、幸福禮「全家福照」、榮譽禮「表揚獎牌」、錢母禮「800元禮金」等。
民政局長吳世瑋表示，模範父親吃了慈濟宮平安米一定都能身體勇健保平安，再用媽祖加持的錢母紅包禮金消費，提高台中購物節中獎機會。「媽祖有保庇，購物神助攻！」社會局副局長陳仲良祝福模範父親心想事成、好運連連，購物節買好、買滿，讓生活更美好。
「喜歡嗎？爸爸買給你」豐原區長徐照山說，廣告詞害得爸爸壓力好大，令人不捨，今年與利崧公司、太平洋百貨、愛買量販店、臻愛會館合作加碼活動，包括清潔產品8折、4人用餐1人免費、振興券回饋、桌餐送紅酒、平日住宿7折等，提供吃喝玩樂優惠，減輕爸爸負擔。
(中時 )
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