大陸地區今年初爆出新冠肺炎疫情，佐登-KY(4190)H1營運受到影響，執行長陳佳琦說，上半年雖然沒有很理想，但下半年會漸入佳境！公司下半年將積極拓展台灣的醫美店數，預期將會開出7個點，大陸地區也會陸續展店，將成為今年Q4以及明年度的業績成長新動能！

上半年佐登基本上是靠台灣的業績在支撐整個集團，陳佳琦說，台灣疫情控制得很好，佐登台灣上半年業績成長約13%左右，今年目標希望拚在年底前把7家醫美診所全部加速設點完成。第一家醫美據點落在員林，預期將在8月底、9月初率先試營運，另外6家店將分別位在台北、桃園、新竹、台中、台南，以及高雄，預期台北、台南及高雄的點會較晚開出，時間點將落在Q4。

大陸區豪雨成災，很多地方都傳出淹水的災情，陳佳琦說，公司在大陸的門市還好都沒有處於正在淹水的區域，並沒有影響到業績。上半年佐登大陸區營運貢獻度低，不過，目前已經恢復至8成5左右。她說，公司計畫在大陸區設置6~7家的醫美據點，預期下半年將會開1~2家。

佐登今日捐贈家總長照精油紓壓包5,000份，協助志工紓壓教學喘息服務，以實際行動幫助主要照顧者，呼籲各界共同關心長照議題，給予更多支持及正向力量。佐登與家總攜手合作，除了將運用SPA門市放置家總相關DM外，將提供員工一年兩天志工假，在固定據點為主要照顧者進行精油按摩，以行動支持喘息服務，並推動家庭照顧友善職場計畫。執行長陳佳琦說，女性在長照課題中負擔非常多的責任，更需要喘息服務，若公益能結合企業本身的優勢，效果一定事半功倍，接下來，將與家總持續合作，全力投入長照議題宣傳與志工喘息服務計畫。

(時報資訊)