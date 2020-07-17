高雄榮民總醫院與國立交通大學今（17）日簽訂策略聯盟合作協議書。（高榮提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄榮民總醫院與國立交通大學今（17）日簽訂策略聯盟合作協議書，希冀結合雙方研究能量，共同發展數位生醫、智慧長照，聚焦於生醫資通、智慧醫療領域，整合人工智慧、數據計算、晶片感應、影像感測於生醫與臨床驗證等，期藉以優化台灣醫療產業，提升生醫研發能量，進而共創智慧醫療新契機。

高雄榮民總醫院長林曜祥指出，高雄榮總於民國79年設立，以醫療服務、教學訓練與醫學研究為首要任務的醫學中心，現為陽明大學、國防醫學院及多家醫學醫事相關大學之教學醫院，致力於提升南部區域醫療水準。

目前受國家指派，以注入智慧、科技及精準醫療的精神籌建屏東大武新區域醫院來解決屏東急重症醫療及長照的需求，守護高屏地區民眾的健康及醫療。

高雄榮民總醫院積極推動社區健康營造、社區醫療群和支援偏鄉醫療，並參與國際醫療事務，以擴展高雄榮總之社會責任及影響範圍為己任。未來與交通大學合作研究，將著重發展智慧醫療、智慧光電、智慧生醫等應用，以優化精進醫療服務與照顧。

交通大學在台建校逾一甲子，交大在光電、半導體、資訊領域既有的優勢上致力於國家高科技產業的研發與人才培育， 交大於民國98年在台南成立國內第一個光電學院，設光電系統研究所、照明與能源光電研究所、影像與生醫光電研究所，以及跨領域光電科技研究中心、生醫工程研究中心。

未來將整合生醫、物聯網、大數據、電資、光通訊、光電、機械、材料等跨領域研發，結合高雄榮民總醫院研發能量，共同邁入智慧生醫電子領域，推動智慧醫療應用，發展人工智慧尖端研究及創新臨床應用等，以造福更多病患。

高雄榮總與交通大學攜手共進，運用雙方優勢與特色，落實跨領域之合作，發揮一加一大於二的能量，以致力於提升台灣醫療服務品質及競爭力。

(中時 )