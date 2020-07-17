高市觀光局9月將向中央申請，把愛河列為指定觀光地區，未來可望大舉促進愛河商業及觀光發展。（柯宗緯攝）

高雄愛河現因都市計畫法列為「園道」用地，商業、建築等受限於法規，無法有太大改變。（柯宗緯攝）

高雄觀光勝地愛河受限都市計畫法被列為園道用地，無法引入具潛力的觀光遊憩大型投資。高市觀光局首度向交通部觀光局申請為指定觀光地區，最快9月送件，未來一旦通過，可望鬆綁法令，活絡商業、觀光，帶進更多遊客。

高市觀光局代理局長邱俊龍有三階段計畫，活絡愛河觀光發展。他指出，原本愛河為市府工務局養工處所管轄，近年由觀光局接手後，從觀光角度重新定位發展；再來打造一系列「愛河行旅」品牌及環境「微整形」計畫，把人逐漸帶進來。

邱俊龍進一步指出，愛河極具觀光潛力，但礙於水岸周邊土地為都市計畫法中的「園道用地」，民間投資或委託經營者，受限於建築法等相關規定，只能卻步。

邱俊龍透露，曾有意引進大型連鎖咖啡品牌，但現階段愛河周邊只能申請臨時建築，像是目前的愛河「白色戀人」貨櫃區，受限相關法令，最多只能營運6年，因此整體愛河難以依據促參法招商引資，觀光產值無法發揮最大化。

觀光局目標明確，為打開愛河的任督二脈，決定向中央申請為指定觀光地區。邱俊龍說明，近日先透過召開說明會，凝聚地方共識，邀請地方民代、里民、觀光公協會等代表，編織愛河未來觀光藍圖。

邱俊龍指出，針對各界建言，將納入完整計畫書參考，最快9月送中央審查，若正式核定愛河為「指定觀光地區」後，意義大不同。除主管機關變為交通部觀光局外，更可鬆綁園道用地等相關限令，加速愛河發展腳步。

對於愛河前景，邱俊龍有信心說，指定為觀光地區後，即可執行長遠規畫跟建設，包括研議民宿設立可行性、力促商業長期投資發展、大型遊憩設施進駐，期待結合周邊特有人文地景，創造更多觀光能量及就業，帶動整體觀光發展以及繁榮。

(中時 )