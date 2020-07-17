立法院臨時會今天行使監察院人事同意權投票，場面如預期混亂。在投票時間截止前，在激烈對峙中，國民黨立委葉毓蘭、民進黨立委邱議瑩爆發衝突，葉毓蘭一把抓住邱議瑩的頭髮，在旁民進黨立委賴品妤急奔搶救！

立法院臨時會監察院人事同意權投票，立法院長游錫堃宣布，請工作人員布置開票所。國民黨立委馬上搬出一箱水球，開始對主席台狂丟猛砸，想要阻礙投票，民進黨立委早就準備珍珠板與雨衣反制。

在投票時間截止前，國民黨立委要求前往民進黨團所屬票匭投票。立法院長游錫堃表示，南區領票的委員要到南區投票，國民黨立委不滿被阻礙，在場中與民進黨立委爆發推擠，並高喊「阻礙投票、我要圈票」。最後在爭議聲中，投票時間截止。

不料在投票截止前，國民黨立委葉毓蘭與民進黨立委邱議瑩疑因互丟水球，而大打出手，葉毓蘭一把抓住邱議瑩頭髮，引發邱議瑩不滿大罵。在旁的賴品看到馬上飛奔上前攔阻，其他立委也趕忙加入勸阻，才順利將兩人分開。

葉毓蘭事後描述現場狀況，當時在丟水球的時候，邱議瑩突然往她的方向衝過來，她因反射本能，為了要保護好自己，才把邱議瑩「抓起來」。葉毓蘭甚至怒批邱議瑩過去事蹟，比如跑到法務部踹門等，真的惡名昭彰，抓她是為了保護自己，並沒有要攻擊邱議瑩。

(中時電子報)