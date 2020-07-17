美國太空軍16日表示，首批遴選的2410名空軍士兵，將於9月1日入列美軍這一最新軍種。

中新社報導，美太空軍在當天的一份聲明中說：「他們將是首批入列太空軍的士兵。他們每個人都肩負重要的責任，貢獻大膽的想法，並把太空軍塑造成21世紀的軍隊。」

太空軍是美國自1947年成立空軍以來首次組建新的軍事分支。2019年8月，美軍成立太空司令部，由空軍上將雷蒙德出任首任司令。當年年底，正式組建太空軍。

美國媒體稱，雖然目前約有1.6萬名軍事和文職人員被分配到太空部隊工作，但他們在編製上仍隸屬於空軍。

美太空軍稱，首批太空軍士兵是從8500多名空軍飛行員中遴選而出的，他們將負責太空作戰任務。而負責太空情報、網路行動、工程開發等任務的人員遴選工作將於7月底啟動，預計於明年2月入列。

美國防部於6月17日對外公開《太空國防戰略》簡版報告，提出「建立全面太空軍事優勢、整合聯合作戰體系、塑造戰略環境、加強盟友與夥伴合作」四大優先事項。在「建立全面太空軍事優勢」事項中，加強太空軍被列為首要目標。

美太空軍在聲明中透露，目前太空軍與空軍之間作戰任務和職能尚未完全分開，「這種過渡期預計在2022年的某個時候結束。屆時，空軍將不再保留太空特種部隊，空軍成員也將不再參與與太空相關的作戰任務」。

(中時 )