小米高雄左營店開幕祭出促銷，不少米粉瘋搶小米手環5。（柯宗緯攝）

小米高雄左營店開幕祭出促銷，不少米粉瘋搶小米手環5。（柯宗緯攝）

法雅客繼去年攜手小米台灣連展3店後，看準新光三越高雄左營店三鐵共構等地理優勢，人潮即商機。今（17）日正式成立「小米高雄左營專賣店」，開幕期間享各項銀行刷卡優惠，並可即刻購買最新上市的小米手環5，吸引不少米粉起了個大早排隊搶購。

開幕當日推出限量前200名小米手環5 加一元多一件的超值優惠，立刻擁有新品不用等；7月17日至7月19日三天，為回饋廣大米粉，推出超值滿額贈，單筆消費滿1,000即贈小米USB 3.0 HUB、滿3,000即贈小米隨身藍牙喇叭；購買熱銷商品「米家掃拖機器人1C」，還可以超值優惠價加購專屬耗材組，吸引上百人前往排隊搶購。

新光三越和法雅客，第四度與小米台灣合作，踏足高雄地點選在交通樞紐的車站旁，位於全區中心，及五條對外快速道路，快速連接東西向，交通相當便捷。

「小米高雄左營專賣店」佔地40坪，空間寬敞舒適，店內配置手機體驗、健康穿戴、旅行生活、智慧家居、影音視聽及配件周邊等展示區提供實機體驗，讓顧客在等車空檔能盡情享受小米產品所帶來的智慧生活體驗，來店搭配百貨檔期各項銀行刷卡好禮，並可享有百貨推出的專屬優惠。

法雅客事業部陳世煜經理陳世煜表示，家電類商品如小米空氣淨化器3、米家掃拖機器人等，不受疫情影響業績穩定成長。看好便利交通所帶來的人潮，可望再創銷售佳績。

(中時 )