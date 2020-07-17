高雄市警察局長李永癸因中央究責舞廳鬥毆砍殺命案而下台，新任警察局長劉柏良(右)表示，對於特種營業場所滋事，「他們拚經濟，我們拚治安」，籲業者自主管理要做好，絕不允許這些場所成治安破口；另高市補選期間，也是警方的重點工作，有完善的計畫讓選舉圓滿、平順。（劉宥廷攝）

高雄市代理市長楊明州今主持市警局長卸、新任局長交接典禮，警政署副署長黃宗仁擔任監交人。(劉宥廷攝)

高雄市警察局長李永癸因中央究責舞廳鬥毆砍殺命案而下台，新任警察局長劉柏良表示，對於特種營業場所滋事，「他們拚經濟，我們拚治安」，籲業者自主管理要做好，絕不允許這些場所成治安破口；另高市補選期間，也是警方的重點工作，有完善的計畫讓選舉圓滿、平順。

劉柏良指出，獲派任高雄對他來說是舊地重遊，如同市長期許，每個城市都在求進步，最近高雄市發生指標性的案子，絕不允許這些場所成治安破口；在歷任局長下的基礎及員警共同努力條件下，要無縫推動中央的重點工作，也會對高雄地區特有治安狀況，列為重點工作。

劉柏良強調，特種場所打架鬧事的案件，會善用第三方警政，結合市府相關局處對這些場施予最有利的管制，呼籲業者能做好自主管理，「他們拚經濟，我們拚治安」，維持良好治安條件。

高雄市代理市長楊明州今主持市警局長卸、新任局長交接典禮，警政署副署長黃宗仁擔任監交人。楊明州表示，前局長李永癸在2年任期，對於掃黑、緝毒、肅槍及打詐等治安工作相當用心，讓大高雄成為市民安居的家園，要對李表達最衷心的祝福。

楊也提到，新任局長劉柏良學經歷優越，特別是曾任高雄市刑警大隊長、左營分局長，對高雄市治安狀況非常熟悉，這次重新回高雄接掌警長一職，再替大高雄治安打拚，共創佳績。

(中時 )