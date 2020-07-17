高雄市政府原住民事務委員會委託社團法人高雄市長青服務協會辦理「109年度原住民職業訓練-照顧服務員考照訓練班」，今天順利舉行開訓儀式。

高雄市原民會表示，高雄市目前設有27個文化健康服務站，提供原住民長者的照顧服務，配合長照2.0的推動，目前已再向中央原民會提報計畫爭取明年預計增設30個原住民部落文化健康站，將有百位的原住民照顧服務員投入長期照護服務工作，預計將可照顧近千位以上原住民長輩，因此提升照顧服務的品質及人力已經刻不容緩。

高雄市議員陳幸富表示，透過原住民照顧服務員考照訓練班的課程及安排照護機構實習，不僅讓照服員具有專業的照顧知識與技巧，在受訓期滿後更鼓勵學員考取照顧服務員技術士的證照，投入照顧族人長輩的行列。

為提供最好的教育訓練課程，特別委託具有多年培訓照服員經驗的社團法人高雄市長青服務協會協助規劃辦理132小時的訓練課程，期待受訓的學員能學習最新的照護技術，課程內容特別規劃原住民文化安全導論，專門介紹族人長輩照護需求，以便之後照顧部落族人，未來即使在偏鄉，照顧服務員的知識、技巧與都會區照顧服務員的能力與素質都是一致的。

社團法人高雄市長青服務協會創會理事長曾麗珠指出，由於高齡化時代來臨，照顧服務人力將產生很大的缺口，配合政府長照2.0政策，本會很樂意與高市原民會合作，協助訓練高雄市在地偏鄉或文健站所需要的照顧服務人力，本次訓練課程特別安排與長照相關學者專家授課、期望培養具專業能力的照服員生力軍順利就業，未來也將與高市原民會合作規劃辦理更多照服員進修課程。

高雄市議員陳幸富強調，原住民族社會也同樣面臨高齡社會，需要更多的族人投入照顧原民長輩的行列，本次開班族人報名相當踴躍，歷經60名學員報名、決選出20名參與此次訓練，許多此次來不及參加課程的族人，可留意明年度高市原民會公告的開班訊息，一起為提升原民長輩的照顧服務品質共同努力。

(中時 )