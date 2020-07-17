今年「屏東動漫展」與全中運同一天在18日開幕，地點在屏東演武場，希望結合體育運動及動畫漫畫。（潘建志攝）

2020全中運18日開幕，「屏東動漫展」也同一天在屏東演武場開展，希望結合體育運動及動畫漫畫，以輕鬆有趣方式與選手及觀眾們同樂。動漫展將展至10月11日，縣府文化處歡迎大家一起來支持屏東的文創與運動產業。

今年「屏東動漫展」主題為「漫漫動一下」，邀請屏東大學文化創意產業學系助理教授張重金擔任策展人，還有超過40名CG（電腦繪圖）繪師與漫畫家，一起創作，希望透過漫畫來發掘及欣賞各項運動的樣貌，讓民眾體驗漫畫家的幽默。

展場演武場戶外廣場設置一座大型主題雜誌裝置，提供民眾拍照打卡，展區入口意象也以漫畫窗格的形式呈現，民眾進入就像走進漫畫中，化身為漫畫中的主角。

展區內設置3座Coser（角色扮演者）專用的「動一下攝影棚」，民眾可穿上籃球裝、棒球衣或劍道服，並以展區道具拍下屏東全中運的運動寫真照。8月1、2日上午10點至下午5點將辦理「同人市集」，邀請知名動漫團體演出。

張重金說，有著後現代文化血液的「漫畫」，是以創意為核心，向大眾提供文化、藝術、精神、心理、娛樂的最佳宣傳媒體。尤其當代行銷已然走向視覺消費的圖像時代，圖像跟隨著數位科技網路的發展，將快速引領我們進入視覺文化的消費社會。

(中時 )