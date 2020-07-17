越來越多家長會放手讓子女到海外唸書、工作，但如果家人在海外團聚時發生意外風險，除了旅遊平安險，父母自己在台灣投保的保險，幫子女從小在台灣投保的保險是否有效，有效的保單又該如何理賠，成為不少民眾最想知道的問題。壽險業者表示，必須視投保的險種、保單條款而定，且民眾申請醫療險理賠時，須提供診斷證明書、醫療費用收據等文件，而這些文件同時也需要經外交單位申請文書認證，以確定文件真實性。

陳姓夫妻去年利用耶誕假期，前往瑞士拜訪在當地工作的女兒。由於三人難得團聚，女兒也特地安排一趟自駕之旅，帶父母好好逛逛這個她生活的國家。但沒想到一家人在公路上為了閃避野生動物，不小心失控偏離道路後撞入一旁樹林。

這起嚴重車禍也造成負責開車的女兒骨盆與大腿骨折、需要進行多次手術，在副駕駛座的陳先生頭部重創、嚴重昏迷，而陳太太則是胸部鈍挫傷、肋骨骨裂與多處撕裂傷，入院治療了好幾天，但相較於昏迷的先生跟無法動彈的女兒，傷勢相對較輕的陳太太一肩扛起籌海外醫藥費的任務，也開始盤點全家人的保險。

除了夫妻出國前投保的旅遊平安險，陳太太說，自己在台灣有投保日額型住院醫療以及實支實付型醫療險，先生在台灣則是有投保重大傷病及特定傷病險、壽險，但不清楚是否能夠支付在海外的醫療費用，而女兒的部分，從小就有投保終身醫療保險等，到出國前已繳滿20年期、剩下每年繳交傷害醫療險附約的部分，不確定這樣是否有效。

壽險業者表示，因為夫妻都有投保旅平險，所以在旅平險中列出的醫療保障，都可以適用，而陳太太投保日額型住院醫療，則是以住院日數核付住院保險金，實支實付型醫療險則是以住院收據核算並於限額內給付保險金。

父親的部分，壽險業者指出，雖然沒有投保住院醫療險、實支實付型醫療險，在住院的醫療費用沒有辦法申請理賠，但因為有投保重大傷病及特定傷病險，若深度昏迷超過30天，就可依照條款支付保險金，如果昏迷情況超過半年，壽險可以給付完全失能保險金，這兩項保險仍然可以分別依條款啟動理賠機制。

壽險業者提醒，只要醫療保單有效，在海外發生醫療需求，申請醫療險理賠時，須提供診斷證明書、醫療費用收據等文件，而這些文件需要在外交單位申請文書認證，以確定文件真實性。

保單停效過久恐失效 壽險業者：不要漏接保險公司重要訊息

終身型的醫療險保險期間很長，當保戶決定投保後、一繳就是20年，但這期間可能會遇到各種情況，包括赴外地求學、手頭不方便、出國工作等，不小心忘記繳費，就可能會導致保險停效、甚至是失效。壽險業者提醒，不論是忘記繳錢、或是變更地址沒有收到通知，都應立即跟保險公司反應，為了避免漏接各種重要訊息,最好的方法就是選擇以e-mail收取險公司的各項繳費相關通知。

壽險業者解釋，一般常見導致保單停效有兩種狀況，第一種情況為未繳交保險費所導致，超過保單寬限期尚未繳費，雖有保單價值準備金，但保單約定不同意自動墊繳還有就是超過保單寬限期尚未繳費，且沒有保單價值準備金，導致保單停效。

壽險業者指出，「只要於寬限期內繳付保險費，就不會影響到保單效力」，通常寬限期是30天，但依不同的繳費方式或保險商品可能有不同約定，仍要回歸保單條款內容。

造成停效的第二種情況，壽險業者指出，就是自動墊繳保險費或保險單借款本息，已累計超過保單價值準備金後仍未清償，導致保單停效，也就是依照條款約定，保險公司發現保單的欠款本息超過保單價值準金時，就會以書面通知要保人，要保人如果未於30天內清償欠款，保單效力就會停止。

壽險業者強調，「停效期間內若發生保險事故，保險公司不負任何賠償責任」，但依保險法第116條規定，保戶在保險契約停止效力後六個月內辦理復效清償保險費，翌日上午零時起，開始恢復其效力。

如果停效後6個月至2年內辦理復效，壽險業者指出，保險公司則可以要求被保險人提出健康聲明或體檢，由保險公司重新評估體況過後受理復效，但如被保險人之危險程度有重大變更已達拒保程度者，保險公司得拒絕復效。但若停效超過2年，保險公司則依法終止保險契約，代表保單為失效狀態，不得再申請復效。

保單失效後，壽險業者指出，要保人是無法拿回所繳保險費，但依條款約定如保險契約累積有保單價值準備金，而要保人未申請墊繳保險費、保單借款或變更契約內容時，保單失效後保險公司會退還剩餘的保單價值準備金。

壽險業者提醒，通常繳費是以整張保單，也就是同時包括主約與其附約，一起繳付，所以當主約失效時，附約也會一併失效，除非遇上附約已達豁免保險費、或因保險事故發生保險給付當中、或長年期附約已繳費期滿者，附約效力可以單獨有效。

但如果要保人、家人在國外，因為住所變更沒有收到保單，導致沒有繳費、保單停效時，壽險業者指出，出國前可將保單授權為金融機構轉帳或信用卡扣款，或委託家人代繳保費；另可辦理電子化通知，無論於國內或國外都可透過e-mail方式收取繳費相關資訊保險公司網站也有提供保戶專區，供保戶隨時查詢保單狀況。

壽險業者表示，在保險條款中有規定，要保人的住所有變更時，應立即以書面通知保險公司，也就是如果地址更改但未通知保險公司，保險公司的相關通知仍會按照保單約定的舊地址寄送。例如保單約定為銀行金融機構轉帳，但銀行帳戶有狀況無法扣款，保險公司會寄發扣款不成功、催告等通知提醒，如果地址未更新，要保人都將收不到這些通知，導致保單失效、甚至最後導致停效，所以住所變更請記得務必主動通知保險公司，以免造成保戶權益受損。

壽險業者呼籲民眾，保險不是買了放一邊就好，是需要每年檢視並做適當的調整，如此在面對人生風險發生時，才能真正發揮保障效果；此外，保險制度存在的意義，就是要集合參與保險制度眾人之力，透過提供經濟補償來分攤成員中因無預期事件所造成的損失。因此唯有時常關切自己的投保與繳費狀況，才能在必要時發揮我為人人，人人為我的互助功能，讓參與保險的眾人能靠完善保險制度做好移轉人生風險的準備。

(中時電子報)