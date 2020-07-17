家長提出光是註冊費就要5萬9000元，已超出核定的收費上限。（投訴家長提供）

加上材料費、點心費等費用，一學期就收取近12萬的費用。（投訴家長提供）

位在台北市內湖區的私立奧斯福爾幼兒園，被家長爆料每學期費用與全國教保資訊網顯示的4萬9800元不符，超收金額更高達每學期至少12萬元，遠超出核定金額，而家長投訴後，經教育局查核發現，收據跟教保網上的資訊卻完全符合，家長指出學校疑似使用AB帳的方式，規避稽查的手法。

全國教保資訊網登載全國幼兒園的收費情形，有家長發現所就讀的幼兒園收費卻與學校登載的費用不同，「北市私立奧斯福爾幼兒園」在全國教保網登記全學期（5個月）的總收費為4萬9800元，但家長實際提供的月費收據，都是收費24周（6個月），光是註冊費就要5萬9000元，已超出核定的收費上限，再加上材料費、點心費等費用，一學期就收取近12萬的費用。

投訴的家長也指出，幼兒園提供給教育局稽查的收據蓋的戳章竟有不同，家長的收據蓋的戳章是「奧斯福爾」，教育局所查核的戳章是「奧斯福爾幼兒園」，疑似是使用AB帳的方式來規避稽查的手法。

臉書專頁「惡質幼兒園的秘密」版主表示，當初接到家長來投訴後，就協助陳情至教育局，結果校方的備查的收據竟跟家長完全不同，真的非常可疑，希望能集結校內家長蒐集更多證據來戳破學校的謊言。

記者致電私立奧斯福爾幼兒園，因園長不在無法對外回應，但業者盼能了解家長的需求，能充分溝通。

(中時 )